$ 62.53 0.05
69.59 0.10
Главная Новости Одной строкой

Понедельник станет темным во многих районах

Опубликовано: 20.12.2019 18:06 0 106
Понедельник станет темным во многих районах

  Из-за ремонтных работ 23 декабря множество районов Калуги останутся без света. Публикуем полный список:

с 05-00 до 07-00 (оперативные переключения):

  • Секиотово,
  • Калашников Хутор,
  • ТИЗ Заречье,
  • Пчелобаза,
  • АЗС Сервис,
  • Тракт,
  • Облфо,
  • Автодор-1,
  • с/т Урожай,
  • КЭМЗ,
  • 35 Завод,
  • Здоровье,
  • Березка,
  • Лесовод,
  • Сельхозтехника,
  • КЗТА,
  • Буровик,
  • Рассвет,
  • ИП Калуга юг,
  • ООО Техноком,
  • МПРЭО,
  • Лесничество,
  • Корпорация Развитие.

с 08-00 до 17-00:

  • СТ Автомобилист,
  • Тимошово,
  • Тимашово,
  • Ермолово,
  • Ж/Д Юрьево,
  • ООО СМУ-3,
  • Сибирь-леспром,
  • ул. Прохладная,
  • ул. Мелиораторов,
  • ул. Ермоловская.
  • Секиотово,
  • магазин Нива,
  • магазин  Пятерочка,
  • Дженсер-автоград,
  • Стройдвор,
  • КНС Вольво,
  • магазин  МЕТРО,
  • Галкино,
  • Канищево,
  • СТ Сигнал,
  • Косарево,
  • СТ Рассвет,
  • СТ Одуванчик,
  • ЦРП АЗСМ,
  • ул. Дальняя,
  • Вивана,
  • ул. Калужского ополчения.

с 09-00 до 14-00:

  • Воскресенское,
  • Богдановка,
  • Фелисово,
  • Андреевское,
  • Филенево,
  • Теле-2,
  • СТ Луч,
  • СТ Дружба,
  • СТ Тайфун,
  • СТ Надежда.
Опубликовано: 20.12.2019 18:06 0 106
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей
загрузка комментариев

БЛОГИ КОМПАНИЙ
Председатель Правления АО «Газэнергобанк» Денис Геннадьевич Ошев выступил спикером дискуссионной площадки «Финансовая доступность для МСП»
27 ноя 2019 09:57
Акции «Новогодние уикэнды» от «Кухни Медынь».
13 дек 2019 13:48
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
Клиенты ВТБ провели 10 тысяч сделок по безбумажной технологии
ВТБ начинает работу по дальневосточной ипотеке
Владимир Потапов получил главную награду RETAIL FINANCE AWARDS
ПАРТНЕРСКИЕ НОВОСТИ
ОПРОС
А какую ёлку вы ставите дома?  
Все опросы
Новости
Новости Обнинска
Новости партнеров
Можно ли с плохим зрением получить отсрочку или освобождение от армии: определение категории годности призывника
Срочный ремонт замков с выездом мастера в Москве
Как делают дренаж вокруг дома: что учесть при проектировании

© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru   ICQ: 353-484-883
Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru

Мы в соцсетях

             

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru