Понедельник станет темным во многих районах

Из-за ремонтных работ 23 декабря множество районов Калуги останутся без света. Публикуем полный список:
с 05-00 до 07-00 (оперативные переключения):
- Секиотово,
- Калашников Хутор,
- ТИЗ Заречье,
- Пчелобаза,
- АЗС Сервис,
- Тракт,
- Облфо,
- Автодор-1,
- с/т Урожай,
- КЭМЗ,
- 35 Завод,
- Здоровье,
- Березка,
- Лесовод,
- Сельхозтехника,
- КЗТА,
- Буровик,
- Рассвет,
- ИП Калуга юг,
- ООО Техноком,
- МПРЭО,
- Лесничество,
- Корпорация Развитие.
с 08-00 до 17-00:
- СТ Автомобилист,
- Тимошово,
- Тимашово,
- Ермолово,
- Ж/Д Юрьево,
- ООО СМУ-3,
- Сибирь-леспром,
- ул. Прохладная,
- ул. Мелиораторов,
- ул. Ермоловская.
- Секиотово,
- магазин Нива,
- магазин Пятерочка,
- Дженсер-автоград,
- Стройдвор,
- КНС Вольво,
- магазин МЕТРО,
- Галкино,
- Канищево,
- СТ Сигнал,
- Косарево,
- СТ Рассвет,
- СТ Одуванчик,
- ЦРП АЗСМ,
- ул. Дальняя,
- Вивана,
- ул. Калужского ополчения.
с 09-00 до 14-00:
- Воскресенское,
- Богдановка,
- Фелисово,
- Андреевское,
- Филенево,
- Теле-2,
- СТ Луч,
- СТ Дружба,
- СТ Тайфун,
- СТ Надежда.
Опубликовано: 20.12.2019 18:06 106