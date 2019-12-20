Следователи подарили праздник в социальном центре

Сотрудники следственного управления регионального следкома поздравили детей из областного социально-реабилитационного центра «Детство».

Помимо подарков, следователи организовали веселый утренник.

В этом году сотрудники ведомства взяли шефство на воспитанниками центра - ребятами, которые в силу различных причин временно не могут проживать в своих семьях. Офицеры навещали детей в День знаний, Всемирный день ребенка, поздравляли с праздниками, рассказывали о правах и обязанностях гражданина. И не смогли обойти стороной волшебный и самый долгожданный праздник - Новый год.

Фото: СУ СК России по Калужской области.