Следователи подарили праздник в социальном центре

Сотрудники следственного управления регионального следкома поздравили детей из областного социально-реабилитационного центра «Детство».
Помимо подарков, следователи организовали веселый утренник.
В этом году сотрудники ведомства взяли шефство на воспитанниками центра - ребятами, которые в силу различных причин временно не могут проживать в своих семьях. Офицеры навещали детей в День знаний, Всемирный день ребенка, поздравляли с праздниками, рассказывали о правах и обязанностях гражданина. И не смогли обойти стороной волшебный и самый долгожданный праздник - Новый год.
Фото: СУ СК России по Калужской области.
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