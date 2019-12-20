В Ферзиковском районе введен карантин по бешенству

В Ферзиковском районе постановлением губернатора установлен карантин по бешенству. В целях профилактики руководителям животноводческих хозяйств и владельцам животных рекомендовано возить зверей на профилактические осмотры и прививки, исключить общение животных с дикими стадами.

Также по сообщению комитета ветеринарии, случай бешенства зарегистрирован в Бабынино. Там среди заболевших-лиса.

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