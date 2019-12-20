Похитительницы новогодних шаров случайно их разбили

Работники Дома культуры в Кировском районе обратились в полицию с сообщением о пропаже украшений с новогодней елки, установленной на улице Карла Маркса.

Сотрудники полиции осмотрели видео с камер, установленных на фасаде ДК и увидели двух девушек, которые сняли шары и скрылись.

Личности подозреваемых установлены: это две девушки, которые впоследствии во всем признались.

Один новогодний шар оперативники изъяли по месту жительства фигуранток, а 3 шара девушки случайно разбили.

В настоящее время проводится полицейская проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Фото: УМВД России по Калужской области.