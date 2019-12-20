Калужанин предупредил полицейских о взрыве

Полицейские расследуют уголовное дело о ложном звонке о якобы готовящемся акте терроризма.
Как рассказали в областном УМВД, неизвестный позвонил в диспетческую службу и сообщил о скором взрыве многоквартирного дома.
Сотрудники полиции незамедлительно выехали на место происшествия. А позже установили личность звонившего- им оказался неработающий 44-летний калужанин.
Ему грозит штраф в размере от двухсот до пятисот тысяч рублей, либо принудительные работы на срок от двух до трех лет. Расследование продолжается.
Фото: pxhere.com.
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