С Тарусской часовни похитили кровельные листы

В Тарусском районе в полицию обратился представитель духовенства с заявлением о хищении 14 медных кровельных листов со здания часовни.

В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый задержан: им оказался учащийся ПТУ.

По версии оперативников,молодой человек в два захода похитил кровельные листы и сдал их в пункт приема лома. Общая сумма причиненного ущерба составила 20 тысяч рублей, сообщили в облатсном УМВД.

За кражу парню грозит наказание в виде двух лет тюрьмы.

Фото: pxhere.com.