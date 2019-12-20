С Тарусской часовни похитили кровельные листы

В Тарусском районе в полицию обратился представитель духовенства с заявлением о хищении 14 медных кровельных листов со здания часовни.
В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый задержан: им оказался учащийся ПТУ.
По версии оперативников,молодой человек в два захода похитил кровельные листы и сдал их в пункт приема лома. Общая сумма причиненного ущерба составила 20 тысяч рублей, сообщили в облатсном УМВД.
За кражу парню грозит наказание в виде двух лет тюрьмы.
Фото: pxhere.com.
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