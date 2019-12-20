Угру загрязнили опасными сбросами

Прокуратура Калуги проверила соблюдения закона в работе «Корпорации развития Калужской области», осуществляющего сброс и очистку сточных вод в водные объекты.

Установлено, что на основании соответствующих решений Общество использует поверхностные водные объекты, расположенные в границах городского округа Калуги, в том числе на реках Городенка, Росвянка и притоках Угры.

Лабораторные исследования качества воды в месте сброса сточных вод в указанных реках во втором и третьем кварталах текущего года организацией не проводились.

Также установлено, что в безымянный ручей притока Угры в этот же период времени сбрасывались сточные воды с превышением нормативов концентраций веществ в водоемах рыбохозяйственного значения по нефтепродуктам в 4 раза.

Общество привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей.

Фото: pxhere.com.