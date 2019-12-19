Тесть-рецидивист зарубил зятя

В ночь на 1 декабря в одном из домов Малоярославецкого района найдено тело 57-летнего мужчины с рубленной раной шеи, сообщила пресс-служба Следственного комитета.

При осмотре помещения за диваном нашли топор со следами вещества бурого цвета.

По версии оперативников, преступление совершил 66-летний тесть погибшего, который жил с ним вместе.

Подозреваемый ранее был неоднократно судим, в том числе и за убийство, злоупотреблял спиртным и угрожал расправой своему зятю.

На время следствия мужчину заключили под стражу.

Фото: пресс-служба СУ СК по Калужской области.