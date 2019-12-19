У калужских зубров появились осенние телята

Сотрудники нацпарка «Угра» обнаружили в стаде зубров, которые стали выходить к кормушке троих осенних телят, сообщила пресс-служба учреждения во вторник, 17 декабря.

Это значит, что у животных очень хорошие условия, когда наличие корма позволяет самкам приносить потомство в осенний период.

Без заботы человека такие телята не выживали бы или их выживало бы мало, рассказал старший научный сотрудник заказника.

Стада, где есть осенние телята, требуют особой опеки, и сотрудники заповедника стараются с особым вниманием относиться к тем кормушкам, которые они посещают.

Фото: Национальный парк «Угра».