256 скважин закрыли, чтобы сохранить подземные воды

В областном министерстве природы и экологии посчитали количество скважин различного назначения, которые были ликвидированы для сохранения подземных вод.

С 2003 года на территории области выявлено и обследовано 472 скважины, 366 из которых намечены к ликвидации, ликвидировано 256 скважин, сообщила пресс-служба ведомства в четверг, 19 декабря.

В результате предотвращено техногенное или случайное загрязнение подземных вод.

Фото: Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области.