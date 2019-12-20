256 скважин закрыли, чтобы сохранить подземные воды

В областном министерстве природы и экологии посчитали количество скважин различного назначения, которые были ликвидированы для сохранения подземных вод.
С 2003 года на территории области выявлено и обследовано 472 скважины, 366 из которых намечены к ликвидации, ликвидировано 256 скважин, сообщила пресс-служба ведомства в четверг, 19 декабря.
В результате предотвращено техногенное или случайное загрязнение подземных вод.
Фото: Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области.
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