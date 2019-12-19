С 12 по 15 декабря в Пермском крае проходил очередной этап Кубка России по лыжным гонкам.

Соревнования проводились в формате многодневной гонки, состоящей из классической гонки с раздельным стартом, классического спринта и гонки преследования свободным стилем.

В гонке преследования воспитанница СШОР «Квант» Дарья Сторожилова вошла в тройку призеров, завоевав бронзовую медаль, сообщили на сайте учреждения.

По сумме трех дней обнинская лыжница вошла в десятку сильнейших спортсменок.

Фото: Министерство спорта Калужской области.