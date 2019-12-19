Соревнования по пулевой стрельбе прошли в Обнинске

Накануне в Обнинске прошло открытое первенство города по стрельбе из пневматического оружия, посвященное памяти мастера спорта СССР А.Я. Хаджибекова.

В соревнованиях приняли участие 95 стрелков из Калуги и Калужской области, Москвы, Тулы, Протвино.

Воспитанники спортивной школы «Квант» завоевали 7 медалей: 3 золотых, 3 серебряных и 1 бронзовую, сообщили на сайте учреждения.

Помимо основных упражнений разыгрывались два эксклюзивных комплекта медалей от производителя стрелковых тренажеров. По итогам состязаний, их получили представитель и юная спортсменка обнинской спортшколы.

Фото: СШОР «Квант».