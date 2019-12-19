Мужчина взломал платежную программу и «увел» 20 тысяч

Калужское Управление ФСБ передало в полицию материалы, согласно которым 33-летний мужчина, находясь в офисе компании, увел со счета одного из ее работников 20 тысяч рублей.

По версии правоохранителей, подозреваемый взломал компьютерную программу, используемую организацией для проведения определенных финансовых операций, и похитил деньги.

Злоумышленнику грозит до 2 лет тюрьмы.

В настоящее время сотрудники полиции собирают доказательства совершенного преступления, сообщила пресс-служба МВД в четверг, 19 декабря.

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