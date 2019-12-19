Мужчина взломал платежную программу и «увел» 20 тысяч

Калужское Управление ФСБ передало в полицию материалы, согласно которым 33-летний мужчина, находясь в офисе компании, увел со счета одного из ее работников 20 тысяч рублей.
По версии правоохранителей, подозреваемый взломал компьютерную программу, используемую организацией для проведения определенных финансовых операций, и похитил деньги.
Злоумышленнику грозит до 2 лет тюрьмы.
В настоящее время сотрудники полиции собирают доказательства совершенного преступления, сообщила пресс-служба МВД в четверг, 19 декабря.
Фото: Pixabay.com
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!