Тарусских коммунальщиков накажут за отключение отопления у должника

Житель Тарусского района обратился к калужскому омбудсмену с жалобой на коммунальщиков, сообщила пресс-служба Уполномоченного в среду, 18 декабря.
МУП «Тарусажилдорстрой-Заказчик» отключила у гражданина отопление из-за задолженности, которую мужчина считает необоснованной.
Правозащитник направил запрос в прокуратуру района, так как действующим законодательством установлен запрет на отключение этой услуги.
По итогам проведенной проверки в отношении предприятия и ее директора возбудили административные дела.
Кроме того, коммунальщиков обязали устранить нарушение.
Фото: Pixabay.com
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!