Тарусских коммунальщиков накажут за отключение отопления у должника

Житель Тарусского района обратился к калужскому омбудсмену с жалобой на коммунальщиков, сообщила пресс-служба Уполномоченного в среду, 18 декабря.

МУП «Тарусажилдорстрой-Заказчик» отключила у гражданина отопление из-за задолженности, которую мужчина считает необоснованной.

Правозащитник направил запрос в прокуратуру района, так как действующим законодательством установлен запрет на отключение этой услуги.

По итогам проведенной проверки в отношении предприятия и ее директора возбудили административные дела.

Кроме того, коммунальщиков обязали устранить нарушение.

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