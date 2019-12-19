Приятелям грозит срок за попытку продать марихуану

В Обнинске оперативники задержали двух молодых людей, когда те попытались сделать «закладку» с 8,56 граммами марихуаны.

По версии полицейских, 20-летний местный житель, ранее судимый за грабеж и кражу, подговорил своего 21-летнего приятеля «зарабатывать» на продаже каннабиса.

Согласно действующему законодательству, фигурантам уголовного дела грозит до 15 лет лишения свободы, сообщила пресс-служба МВД в четверг, 19 декабря.

Расследование продолжается.

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