В Калуге выбрали юную Снегурочку

9 юных участниц в возрасте от 9 до 10 лет приняли участие в финале конкурса «Калужская Снегурочка».

В этот день девочки представили танец-дефиле, рассказали о себе и своих увлечениях, пели и показывали сказочные постановки.

«Калужской Снегурочкой-2020» стала третьеклассница из 30-й школы Полина Телкова. Теперь ей как юной помощнице Деда Мороза предстоит помогать новогоднему волшебнику в проведении праздничных городских елок.

Фото: горуправа Калуги.