Компания оплатила миллион, чтобы продать автопарк

Одна из частных компаний Кировского района стала должником: изначально в производстве судебных приставов больше сорока исполнительных производств.

Сумма долга составила полтора миллиона, но выплатив большую часть, руководство никак не спешило заплатить еще 646 тысяч и 340 тысяч исполнительского сбора.

Когда компания-должник решила продать часть своего автотранспортного парка,то сделать это не смогла из-за запрета судебных приставов. В итоге руководство организации полностью оплатило 646 тысяч рублей основного долга, а также 340 тысяч рублей исполнительского сбора за несвоевременное исполнение.