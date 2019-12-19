Два дня электросети будут ремонтировать

с 08-00 до 17-00:

с 05-00 до 07-00:

с 14-00 до 17-00:

19 декабря с 09-00 до 11-00:

Единая диспетчерская служба сообщает о том, что в связи с плановыми работами на подстанциях 19 и 23 декабря пройдут плановые отключения электроэнергии. Итак, света не будет:

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