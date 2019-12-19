Два дня электросети будут ремонтировать

Единая диспетчерская служба сообщает о том, что в связи с плановыми работами на подстанциях 19 и 23 декабря пройдут плановые отключения электроэнергии. Итак, света не будет:
19 декабря с 09-00 до 11-00:
- Секиотово, ул. Секиотовская
с 14-00 до 17-00:
23 декабря:
с 05-00 до 07-00:
- Секиотово,
- Калашников Хутор,
- ТИЗ Заречье,
- Пчелобаза,
- АЗС Сервис,
- Тракт,
- Облфо,
- Автодор-1,
- с/т Урожай,
- КЭМЗ,
- 35 Завод,
- Здоровье,
- Березка,
- Лесовод,
- Сельхозтехника,
- КЗТА,
- Буровик,
- Рассвет,
- ИП Калуга юг,
- ООО Техноком,
- МПРЭО,
- Лесничество,
- Корпорация Развитие.
с 08-00 до 17-00:
- СТ Автомобилист,
- Тимошово,
- Тимашово,
- Ермолово,
- Ж/Д Юрьево,
- ООО СМУ-3,
- Сибирь-леспром,
- ул. Прохладная,
- ул. Мелиораторов,
- ул. Ермоловская.
- Секиотово,
- магазин Нива,
- магазин Пятерочка,
- Дженсер-автоград,
- Стройдвор,
- КНС Вольво,
- магазин МЕТРО.
Опубликовано: 19.12.2019 07:22 417