Лучшие легкоатлеты области выступят перед Новым годом

Завтра в Калуге стартует зимний чемпионат и первенство Калужской области по легкой атлетике.
Это традиционные соревнования, которые определяют сильнейших спортсменов региона для участия в российских стартах.
Первыми за награды областного чемпионата 19 декабря поборются прыгуны в высоту в спортивном комплексе СШОР «Труд», начало в 14:30.
20 декабря в СШОР «Юность» с 10 часов будут соревноваться толкатели ядра. Основная часть состязаний (прыжки в длину, беговые дисциплины) пройдет в тире-манеже СШОР «Многоборец» 20 декабря с 14:00 и 21 декабря с 11:00.
Фото: Министерство спорта Калужской области.
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