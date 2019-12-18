Фирма незаконно добывала полезные ископаемые в промышленных масштабах

Калужская межрайонная природоохранная прокуратура установила, что в деревне Глядово Жуковского района ООО «Артемида» под видом строительства прудов фактически самовольно добывала полезные ископаемые.
В результате обследования земельных участков выявлено наличие трех обводненных выемок глубиной от 3 до 10 метров.
Добыча недр осуществлялась в промышленных масштабах и в денежном выражении сумма причиненного материального ущерба составила более 9 млн. рублей.
Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры.
Фото: pxhere.com.
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