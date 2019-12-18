Ремонт мосальской школы дорого стоил директору ЖКХ

Дзержинский районный суд вынес приговор экс-директору унитарного предприятия ЖКХ Мосальского района за совершение служебного подлога.
Как сообщили в областной прокуратуре, обвиняемый внес в официальные документы заведомо ложные сведения.
Установлено, что при подписании акта приемки выполненных работ по договору подряда на ремонт кровли спортзала второй мосальской школы, мужчина указал сумму на 50 тысяч больше.
В настоящее время ущерб возмещен в полном объеме.
Приговором Дзержинского районного суда подсудимый признан виновным, ему назначен штраф в 160 тысяч рублей.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!