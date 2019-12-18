В Мещовске не уследили за Братской могилой

Прокуратура Мещовского района нашла нарушения в работе местных органов власти, которые должны следить за памятниками воинам.

Установлено, что Братская могила находится в ненадлежащем состоянии. Деревянное ограждение наклонено, имеет признаки гниения, на скульптуре воина образовались трещины. Более 20 имен, погибших при защите Отечества, не нанесены на мемориальную плиту воинского захоронения.

Администрации Мещовска внесено представление, по итогам его рассмотрения должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Сейчас проводятся торги на выполнение работ по ремонту военно-мемориального объекта.

Фото: прокуратуры Калужской области.