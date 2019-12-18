За дорогой алкоголь мужчина заплатит свободой

Как выяснили стражи порядка, мужчина взял с витрины бутылку дорогостоящего спиртного и, не оплатив, попытался покинуть магазин.

Во время патрулирования экипаж группы задержания получил информацию о срабатывании тревожной сигнализации в одном из сетевых магазинов города.

В Малоярославце наряд вневедомственной охраны Росгвардии задержал подозреваемого в совершении грабежа.

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