За дорогой алкоголь мужчина заплатит свободой

В Малоярославце наряд вневедомственной охраны Росгвардии задержал подозреваемого в совершении грабежа.
Во время патрулирования экипаж группы задержания получил информацию о срабатывании тревожной сигнализации в одном из сетевых магазинов города.
Как выяснили стражи порядка, мужчина взял с витрины бутылку дорогостоящего спиртного и, не оплатив, попытался покинуть магазин.
Задержанным оказался 47-летний житель Ленинградской области.
Расследование уголовного дела продолжается.
Фото: pxhere.com.
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