В выходные откроются первые елки

Первые праздничные мероприятия в честь открытия новогодних елок в микрорайонах Калуги пройдут уже в эти выходные, сообщили в горуправе.

21 декабря в 16 часов на открытие новогодней елки в поселке Молодежный выступят артисты культурно-досугового объединения.

26 декабря в 18 часов на Дубраве откроется «Новогодний экстрим», 28 декабря в 12 часов в Городском сквере микрорайона Тайфун состоится праздничное мероприятие, где также выступят артисты ДК Канищево.

1 января встреча волшебного праздника состоится с 01-00 до 04-00 в городском сквере микрорайона Тайфун у городской елки.

Фото: горуправа Калуги.