В выходные откроются первые елки

Первые праздничные мероприятия в честь открытия новогодних елок в микрорайонах Калуги пройдут уже в эти выходные, сообщили в горуправе.
21 декабря в 16 часов на открытие новогодней елки в поселке Молодежный выступят артисты культурно-досугового объединения.
26 декабря в 18 часов на Дубраве откроется «Новогодний экстрим», 28 декабря в 12 часов в Городском сквере микрорайона Тайфун состоится праздничное мероприятие, где также выступят артисты ДК Канищево.
1 января встреча волшебного праздника состоится с 01-00 до 04-00 в городском сквере микрорайона Тайфун у городской елки.
Фото: горуправа Калуги.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!