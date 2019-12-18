Прежний хозяин дома выманил у нового 8 миллионов на ремонт

Житель Обнинска решил приобрести частный дом и нашел подходящий вариант. Вот только некоторые строительные работы не были завершены.
Как сообщили в областном УМВД, новый и старый хозяин договорились, что покупатель передаст продавцу деньги, чтобы доделать работы.
В общей сложности в несколько этапов потерпевший передал фигуранту около 8 миллионов рублей. Но в установленный срок прежний владелец дома свои обязательства по завершению оговоренных строительных работ не исполнил.
Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.
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