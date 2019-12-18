Москвич пытался похитить 35 труб

Жители села Чаусово Жуковского района сообщили в полицию, что неизвестный мужчина пытается погрузить в машину металлические трубы.

Как сообщили в областном УМВД, 35 труб принадлежат сельскому поселению. А похитить их пытался житель Московской области, пока не был задержан полицейскими.

Правоохранители полагают, что гражданин планировал сдать чужое имущество в пункт приема металла.

Фото: УМВД России по Калужской области.