Несколько магазинов останутся без света

Из-за ремонтых работ на сетях сегодня с 10 до 12 часов не будет света в нескольких районах и магазинах, сообщили в горуправе.

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