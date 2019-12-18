Обнинские спортсмены выиграли два комплекта медалей

В спортивном комплексе для пляжных видов спорта спортивной школы олимпийского резерва Александра Савина завершился турнир по пляжному волейболу среди юношей 2003-2005 годов рождения «Зимний наукоград».



В соревнованиях приняли участие 19 команд из разных регионов России.

В упорной борьбе обнинская пара Филатов/Цветков уступили «золото» представителям Ростова-на-Дону и завоевали серебряные медали. «Бронза» досталась еще одной команде из Обнинска Мовчан/Хвостиков.

Фото: волейбольный клуб «Обнинск».