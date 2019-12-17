Гендиректора фирмы сняли с должности за недостроенную дорогу

В апреле этого года «Калугадорзаказчик» заключила со строительной компанией «Бизнескапитал» договор на ремонт дороги Износки – Шанский Завод – Михали в Износковском районе.

Сумма контракта составила более 128 миллионов рублей. Подрядчик должен был завершить все работы до 1 ноября.

Однако, общество свои обязательства не выполнило, сумма незавершенных работ превысила 61 миллион рублей.

В отношении гендиректора организации возбудили административное дело.

Решением мирового судьи руководитель компании был отстранен от должности на 6 месяцев, сообщила пресс-служба прокуратуры во вторник, 17 декабря.

Фото: Pixabay.com.