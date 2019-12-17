Обнинские борцы заняли призовые места на турнире в Воронеже

В прошедшие выходные, 14-15 декабря, в Воронеже прошел межрегиональный турнир по КУДО.
В соревнованиях приняли участие около 200 спортсменов из Воронежской, Калужской, Московской, Курской, Белгородской областей и Москвы.
Воспитанники спортшколы «Держава» заняли призовые места, сообщили на сайте учреждения.
1 место:
2 место:
3 место:
Подготовили юных борцов тренеры Бида Михаил Владимирович, Малинкин Александр Фёдорович.
Фото: СШОР «ДЕРЖАВА»
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