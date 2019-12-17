Обнинские борцы заняли призовые места на турнире в Воронеже

В соревнованиях приняли участие около 200 спортсменов из Воронежской, Калужской, Московской, Курской, Белгородской областей и Москвы.

В прошедшие выходные, 14-15 декабря, в Воронеже прошел межрегиональный турнир по КУДО.

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