Водителя, состоящего на учете у нарколога, лишили прав

Прокуратура Ферзиковского района обнаружила, что у гражданина, состоящего на учете у врача-нарколога, есть действующие водительские права.
В Калужский районный суд направлено заявление о прекращении действия водительского удостоверения, сообщила пресс-служба ведомства во вторник, 17 декабря.
Всего с начала года в районе было выявлено 6 аналогичных случаев.
Фото: пресс-служба прокуратуры Калужской области.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!