Водителя, состоящего на учете у нарколога, лишили прав

Прокуратура Ферзиковского района обнаружила, что у гражданина, состоящего на учете у врача-нарколога, есть действующие водительские права.

В Калужский районный суд направлено заявление о прекращении действия водительского удостоверения, сообщила пресс-служба ведомства во вторник, 17 декабря.

Всего с начала года в районе было выявлено 6 аналогичных случаев.

Фото: пресс-служба прокуратуры Калужской области.