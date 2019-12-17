Фирма рассчиталась с бывшим сотрудником после вмешательства прокуратуры

В Спас-Деменском районе сотрудник одной из частных фирм уволился, однако причитающиеся 20 тысяч выплат не получил.

Компания расчиталась с бывшим работником только через месяц после вмешательства прокуратуры.

В результате, бухгалтера организации дисциплинарно наказали, сообщила пресс-служба ведомства во вторник, 17 декабря.

А в отношении руководителя возбудили административное дело, которое направили в трудинспекцию.

Фото:пресс-служба прокуратуры Калужской области