Фирма рассчиталась с бывшим сотрудником после вмешательства прокуратуры

В Спас-Деменском районе сотрудник одной из частных фирм уволился, однако причитающиеся 20 тысяч выплат не получил.
Компания расчиталась с бывшим работником только через месяц после вмешательства прокуратуры.
В результате, бухгалтера организации дисциплинарно наказали, сообщила пресс-служба ведомства во вторник, 17 декабря.
А в отношении руководителя возбудили административное дело, которое направили в трудинспекцию.
Фото:пресс-служба прокуратуры Калужской области
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