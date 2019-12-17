Калужанина дважды наказали за бурьян на поле

В Кировском районе сотрудники Россельхознадзора обнаружили заросшее сорной травой и кустарником поле, принадлежавшее частному лицу.

Гражданину назначили штраф в 20 тысяч, однако мужчина в назначенный срок его не выплатил.

Тогда сотрудник Управления возбудил в отношении неплательщика административное дело за неуплату и направил его в суд, сообщила пресс-служба ведомства в понедельник, 16 декабря.

Мировой судья назначил виновному 20 часов обязательных работ

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