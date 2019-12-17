Жители Андреевского пожаловались правозащитнику на тяжелую жизнь

Делегация жителей деревни Андреевское пришла на личный прием к калужскому омбудсмену.

Люди жаловалась на постоянные, длительные отключения электроэнергии, из-за чего выключаются насосы, качающие воду, портятся продукты.

Кроме того, ухудшилась ситуация с подачей водоснабжения. Дороги внутри деревни – в разбитом состоянии.

- Живем, хуже, чем в тайге, - сетовали расстроенные ветераны.

Уполномоченный взял эти проблемы на контроль, сообщили в пресс-службе ведомства в понедельник, 16 декабря.

Фото: пресс-служба Уполномоченного по правам человека в Калужской области.