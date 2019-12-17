Житель Тарусы украл у москвича металлический гараж

В полицию Тарусского района обратился 54-летний житель Москвы с заявлением о краже, сообщила пресс-служба МВД во вторник, 17 декабря.

Мужчина сообщил, что с территории его домовладения были похищены разборный металлический гараж и две металлические решетки.

Потерпевший оценил сумму ущерба в 20 тысяч рублей.

Стражи порядка задержали 29-летнего местного жителя, который, по версии правоохранителей, вывез металлические конструкции на машине и сдал в скупку.

Мужчине грозит до 2 лет тюрьмы.

Фото: пресс-служба УМВД по Калужской области.