Житель Тарусы украл у москвича металлический гараж

В полицию Тарусского района обратился 54-летний житель Москвы с заявлением о краже, сообщила пресс-служба МВД во вторник, 17 декабря.
Мужчина сообщил, что с территории его домовладения были похищены разборный металлический гараж и две металлические решетки.
Потерпевший оценил сумму ущерба в 20 тысяч рублей.
Стражи порядка задержали 29-летнего местного жителя, который, по версии правоохранителей, вывез металлические конструкции на машине и сдал в скупку.
Мужчине грозит до 2 лет тюрьмы.
Фото: пресс-служба УМВД по Калужской области.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!