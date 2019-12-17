80 человек спасут от учебного пожара в областном драмтеатре

19 декабря, в четверг, в 15:00 в Калужском областном драматическом театре состоится пожарно-тактическое учение, сообщила пресс-служба МЧС.

С сотрудниками театра пожарные отработают действия при пожаре и эвакуацию людей.

По легенде учений, на репетиции произошел пожар в зрительном зале на 2 этаже.

В этот момент в здании находится около 80 человек, один из них не смог выбраться и оказался в сильно задымленном помещении малой сцены на 4 этаже.

В учениях примут участие больше 50 спасателей и 13 спецмашин.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области.