Чтобы не лишиться гаража, должник оплатил почти 60 тысяч

Судебные приставы арестовали гараж гражданина, который задолжал почти 56 тысяч рублей по кредиту.

Мужчина не спешил рассчитываться с долгами, тогда судебным приставам пришлось наложить арест на недвижимость мужчины.

Боясь, что гараж уйдет с молотка, неплательщик в течение нескольких сутокполностью оплатил 56-тысячный долг, а также исполнительский сбор в размере 3900 рублей за несвоевременное исполнение.