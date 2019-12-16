Чтобы не лишиться гаража, должник оплатил почти 60 тысяч

Судебные приставы арестовали гараж гражданина, который задолжал почти 56 тысяч рублей по кредиту.
Мужчина не спешил рассчитываться с долгами, тогда судебным приставам пришлось наложить арест на недвижимость мужчины.
Боясь, что гараж уйдет с молотка, неплательщик в течение нескольких сутокполностью оплатил 56-тысячный долг, а также исполнительский сбор в размере 3900 рублей за несвоевременное исполнение.
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