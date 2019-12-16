Экс-сотрудник исправительной колонии пронес телефоны за взятку

Бывший сотрудник исправительной колонии №3 обвиняется в превышении должностных полномочий и получении взятки.

Установлено, что весной обвиняемый договорился с одним из осужденных о том, что пронесет на территорию режимного учреждения 4 сотовых телефона. В свою очередь осужденный здолжен был передать сотруднику 35 тысяч рублей и спортивное питание.

Оперативник получил 15 тысяч, а оставшуюся чать не успел: его действия пресекли сотрудники службы безопасности УФСИН.

Обвиняемому грозит до 8 лет тюрьмы.