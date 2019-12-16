Продавец ответит за подделку

Сотрудники полиции организовали проверку в одной из торговых точек: люди пожаловались, что там продаются товары с признаками контрафактности.
Как сообщили в региональном УМВД, этот факт подтвердился. Полицейские изъяли продукцию с нанесенными товарными знаками трех известных фирм-производителей на общую сумму более 400 тысяч рублей. Экспертиза подтвердила, что вещи- подделка.
В отношении владельца торговой точки возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.
Фото: pxhere.com.
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