Продавец ответит за подделку

Сотрудники полиции организовали проверку в одной из торговых точек: люди пожаловались, что там продаются товары с признаками контрафактности.

Как сообщили в региональном УМВД, этот факт подтвердился. Полицейские изъяли продукцию с нанесенными товарными знаками трех известных фирм-производителей на общую сумму более 400 тысяч рублей. Экспертиза подтвердила, что вещи- подделка.

В отношении владельца торговой точки возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.

Фото: pxhere.com.