Мужчина сядет на 3 года за то, что ударил соседа ножом

51-летний гражданин Азербайджана, который проживал в Думиничском районе, осужден за причинение тяжкого вреда здоровью.
В мае этого года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ударил своего соседа ножом. В суде подозреваемый уверял, что оборонялся.
Однако, его показания не смягчили судью, и ему назначено 3 года колонии общего режима, сообщили в областной прокуратуре.
Фото: pxhere.com.
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