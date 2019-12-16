Мужчина сядет на 3 года за то, что ударил соседа ножом

51-летний гражданин Азербайджана, который проживал в Думиничском районе, осужден за причинение тяжкого вреда здоровью.

В мае этого года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ударил своего соседа ножом. В суде подозреваемый уверял, что оборонялся.

Однако, его показания не смягчили судью, и ему назначено 3 года колонии общего режима, сообщили в областной прокуратуре.

Фото: pxhere.com.