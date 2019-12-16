Полицейские присвоили оружие и деньги

Два экс-сотрудника полиции Боровского района предстанут перед судом за незаконное хранение оружия и посредничество во взяточничестве.

Установлено, что в июле следователь предложил местному жителю замять дело, за это потребовал 100 тысяч рублей.

В этот же день мужчина передал следователю 40 000 рублей, предназначавшиеся для оперуполномоченного, в производстве которого находился материал процессуальной проверки.

Передача оставшейся суммы происходила под контролем правоохранителей.

Оба сотрудника были задержаны, а в их автомобиле обнаружили огнестрельное оружие, незаконно присвоенное им после проверки материала в 2015 году, а также 4 патрона к пистолету Макарова.

Экс-полицейским грозит до 8 лет тюрьмы.