Три класса закрыли на карантин

7 случаев гриппа выявили медики на прошлой неделе, сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Больше 6 тысяч человек заболели ОРВИ.

Грипп подхватили 4 школьника в Козельском районе, в Медынском- школьники и один взрослый, а также учащийся в Калуге.

Все заболевшие не были привиты против гриппа.

В Калуге отмечается незначительный рост заболеваемости. За неделю зарегистрировано 3660 случаев ОРВИ.

На прошедшей неделе три класса в двух калужских школах- 50-й и 29-й, были закрыты на карантин.

Фото: pxhere.com.