Три класса закрыли на карантин

7 случаев гриппа выявили медики на прошлой неделе, сообщили в региональном Роспотребнадзоре.
Больше 6 тысяч человек заболели ОРВИ.
Грипп подхватили 4 школьника в Козельском районе, в Медынском- школьники и один взрослый, а также учащийся в Калуге.
Все заболевшие не были привиты против гриппа.
В Калуге отмечается незначительный рост заболеваемости. За неделю зарегистрировано 3660 случаев ОРВИ.
На прошедшей неделе три класса в двух калужских школах- 50-й и 29-й, были закрыты на карантин.
Фото: pxhere.com.
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