Калужанам рассказали, где можно запускать салюты

В горуправе рассказали, что взрывать петарды и фейерверки в праздничные дни можно только в строго отведенных местах. А именно:

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