Калужанам рассказали, где можно запускать салюты

В горуправе рассказали, что взрывать петарды и фейерверки в праздничные дни можно только в строго отведенных местах.
А именно:
- Д. Ромодановские дворики. Площадка у комплекса-памятника воинам 50-й армии;
- Д. Ромодановские дворики. Площадка в районе Воробьевской переправы;
- Площадка в районе Некрасовской переправы;
- Набережная Яченского водохранилища;
- Площадка в районе гипермаркета «Метро»;
- ул. Садовая (площадка между д.144 и СНТ «Прогресс»);
- Площадка в районе поворота с ул.Терепецкое кольцо на бульвар Энтузиастов;
- Площадка за ТРЦ «Торговый Квартал»;
- Площадка между пос.Швейцарская деревня и мкр.Канищево;
- Площадка за ул.Калужского ополчения вдоль ул.Московской;
- Площадка через дорогу от д.11а по ул.Дубрава;
- Площадка в районе д.16 ул. Первых Коммунаров;
- Площадка в д.Пучково;
- Площадка в д.Ильинка.
Фото: pxhere.com.
Опубликовано: 16.12.2019 09:18 380