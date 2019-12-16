Погоня в Обнинске: инспектор задержал водителя на ходу

Обнинские автоинспекторы несли службу в районе пересечения улицы Московская и автодороги М 3 «Украина», когда их заметил водитель одного из транспортных средств. Мужчина резко изменил траекторию движения и попытался скрыться.

Тогда правоохранители на служебном авто пустились в погоню, но водитель продолжил движение.

На светофоре лейтенант полиции Алексей Жеребцов выбежал из салона служебной машины и открыл водительскую дверь нарушителя.

В этот момент водитель попытался оттолкнуть инспектора на проезжую часть и увеличил скорость. Как сообщили в областном УМВД, полицейский не растерялся и, держась за водительскую дверь, смог остановить транспортное средство, дотянувшись до ручного тормоза.

Горе-водитель доставлен в отдел полиции. За рулем был местный житель, который был лишен прав. Видимо, поэтому встреча с правоохранителями так его испугала.

Фото: УМВД России по Калужской области.