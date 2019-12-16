Бомж хотел обворовать дачу, но передумал

:Жительница Малоярославецкого района обратилась в полицию после того, как обнаружила, что в ее доме в садовом товариществе сломан замок.

Как выяснили полицейские, подозреваемым оказался неоднократно судимый мужчина без определенного места жительства. Он проживал в том же СНТ в хозпостройке.

А в соседский дом проник, чтобы украсть инструменты и сдать их в пункт приема лома.

Однако в последний момент испугался быть замеченным: на соседнем участке загорелся свет. Когда перелезал через забор, упал и повредил велосипедный замок, который висел на калитке.

Сейчас мужчина под стражей, его проверяют на причастность к аналогичным преступлениям.

Фото: УМВД России по Калужской области.