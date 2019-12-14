Сожитель продавщицы обчистил ее магазин

В Малоярославецком районе полицейские расследуют кражу. О преступлении сообщила продавец местного магазина.

Как рассказали в областном УМВД, сожитель женщины, пока она спала, взял ключи от магазина и похитил из кассы 4 тысячи рублей, а с витрины- колбасные изделия, которыми позже закусил спиртное.

Проснувшись утром, женщина обнаружила на кухне фирменную продукцию своего магазина и поняв, что произошло, позвонила в полицию.

Фигурант уголовного дела вернул похищенные деньги, а стоимость колбасы обещал возместить.

Фото: pxhere.com.