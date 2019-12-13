В калужских лесах усилят патрулирование

Для профилактики незаконной заготовки хвойных деревьев в калужских лесах увеличилось патрулирование и проведение рейдов, сообщила пресс-служба Правительства области в четверг, 12 декабря.

Согласно закону за незаконно срубленную ель частник заплатит штраф в 3 тысячи, а юрлицо – до 200 тысяч.

При этом, если сумму ущерба оценят более чем в 5 тысяч рублей, то полицейские возбудят уголовное дело.

По итогам проведенного аукциона власти заключат 12 договоров о заготовке хвойных деревьев для новогодних праздников с предпринимателями региона.

Фото: Pixabay.com.