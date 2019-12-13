Прокуратура обнаружила незаконно присвоенные участки на 1 миллион

Прокуратура Дзержинского района обнаружила 5 случаев, когда местные жители подавали в Росреестр фальшивые дубликаты свидетельств на земельные участки, общей стоимостью 1 миллион 80 тысяч рублей.

Материалы направили в полицию для возбуждения уголовных дел, а в суд - исковые заявления о возврате территорий из незаконного владения, сообщила пресс-служба ведомства в пятницу, 13 декабря..

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