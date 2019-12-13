Калужанина обвинили в организации наркопритона

Стражи порядка установили, что житель Калуги предоставлял наркоманам для пользования свою квартиру на улице Клюквина.
Владелец проводил регулярную уборку, чтобы скрыть следы преступления.
Тем не менее, оперативники установили, что в квартире имелись принадлежности для приготовления наркотических средств для курения.
Гражданину грозит до 4 лет тюрьмы.
Материалы с обвинительным заключением направлены в суд, сообщила пресс-служба прокуратуры в пятницу, 13 декабря.
Фото: Pixabay.com
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