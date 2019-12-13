Три автомобиля столкнулись на Киевской трассе

На месте происшествия работали 12 человек – спасатели, инспекторы ГИБДД, медики скорой помощи.

В результате аварии есть пострадавший, сообщила пресс-служба МЧС.

На 93-й километре Киевской трассы столкнулись фура «МАН», грузовик «КАМАЗ» и легковушка «Мазда».

В пятницу, 13 декабря, в 15:25 на пульт спасателям поступило сообщение о ДТП в Боровском районе.

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